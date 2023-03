In einer Standesinitiative regte der Kanton Zürich an, dass sich Bund und Krankenkassen an den Ausfällen der Spitäler und Kliniken während der Pandemie beteiligten. Die vorberatende Kommission des Ständerats empfahl das Anliegen zur Ablehnung.

Der Zuger Mitte-Ständerat und Gesundheitspolitiker Peter Hegglin, der die Vorlage im Namen der Kommission der kleinen Kammer vorstellte, erwähnte Fälle, in denen «ein Teil der Spitäler in der besagten Zeit sogar Gewinne erzielen konnten».

Besonders gegenüber der geforderten Beteiligung der Krankenkassen stehe die Kommission kritisch, sagt Hegglin, weil dadurch Prämiengelder zweckentfremdet würden. Der Ständerat folgte der Kommissionsempfehlung am Mittwoch diskussionslos, womit sich nun der Nationalrat mit der Vorlage befassen muss.