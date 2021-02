Der Berufsverband Cockpitpersonal Swiss (Pilots of Swiss) erklärt den Begriff «Just Culture» wie folgt: «Wenn in einer langen Kette der Fliegerei etwas passiert, so liegt der Fehler meist nicht nur bei einem Einzelnen, sondern in der Verzahnung von Schwachstellen. ‹Just Culture› vertritt den Ansatz, dass nicht einfach nur derjenige bestraft wird, bei dem der letzte Fehler in der Kette passiert ist, sondern dass im System die Schwachstellen gesucht werden, die kumulativ zum Unfall oder Fast-Unfall geführt haben. Das System als Ganzes muss die Sicherheit garantieren. Zur ‹Just Culture› gehört auch, dass die Akteure im System alle Probleme melden, die kritisch waren, ohne bestraft zu werden.»