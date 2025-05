Forderung an Baumeisterverband

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

In Zürich und Lausanne haben sich Tausende Bauarbeiterinnen und Bauarbeiter versammelt und demonstriert.

Sie fordern unter anderem Lohnerhöhungen und familienfreundliche Arbeitszeiten. Die Demonstration stand unter dem Motto «Respekt für unsere Arbeit».

In Zürich versammelten sich Schätzungen der Nachrichtenagentur Keystone-SDA rund 3000 Demonstrierende, in Lausanne 2000.

Hintergrund ist der Ende Jahr auslaufende Landesmantelvertrag. Die Gewerkschaften Unia und Syna erwarten «keine einfachen Verhandlungen».

Demonstrierende aus der Deutschschweiz und dem Tessin

An der Spitze des Demonstrationszugs fuhr ein Bagger, aus Lautsprechern schepperten italienische Arbeiterlieder. Viele der grösstenteils männlichen Demonstrierenden trugen Unia-Fahnen. Am Ende des Zugs dominierten die Fahnen der Gewerkschaft Syna. Auch kleinere Gruppen wie der Klimastreik oder die Bewegung für den Sozialismus waren anwesend.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 4. Bauarbeiterinnen und Bauarbeiter demonstrieren im Zusammenhang mit den Verhandlungen über einen neuen Landesmantelvertrag im Bauhauptgewerbe. Bildquelle: KEYSTONE / Til Buergy. 1 / 4 Legende: Bauarbeiterinnen und Bauarbeiter demonstrieren im Zusammenhang mit den Verhandlungen über einen neuen Landesmantelvertrag im Bauhauptgewerbe. KEYSTONE / Til Buergy

Bild 2 von 4. Ein Bagger fährt durch die Zürcher Innenstadt. Die Fahnen der Unia waren überall zu sehen. Bildquelle: KEYSTONE / Til Buergy. 2 / 4 Legende: Ein Bagger fährt durch die Zürcher Innenstadt. Die Fahnen der Unia waren überall zu sehen. KEYSTONE / Til Buergy

Bild 3 von 4. Die Arbeiterinnen und Arbeiter fordern familienfreundlichere Arbeitszeiten und bessere Löhne. Bildquelle: KEYSTONE / Til Buergy. 3 / 4 Legende: Die Arbeiterinnen und Arbeiter fordern familienfreundlichere Arbeitszeiten und bessere Löhne. KEYSTONE / Til Buergy

Bild 4 von 4. grosse Transparente wurden in der Stadt aufgehängt, welche mehr Respekt für die Arbeit auf dem Bau forderten. Bildquelle: KEYSTONE / Til Buergy. 4 / 4 Legende: grosse Transparente wurden in der Stadt aufgehängt, welche mehr Respekt für die Arbeit auf dem Bau forderten. KEYSTONE / Til Buergy Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Die Demonstrantinnen und Demonstranten reisten aus der ganzen Deutschschweiz und dem Tessin an. Mehrere Trommelgruppen liefen mit, begleitet von hunderten Trillerpfeifen. Roter Rauch stieg aus mehreren gezündeten Petarden.

Die Kundgebung führte rund eine Stunde durch die Innenstadt zum Helvetiaplatz. Dort endete sie mit viel rotem Rauch, Musik und Reden von Bauarbeitern und Gewerkschaftern. Wie schon an einigen Orten auf der Route hing ein riesiges Transparent an einem Gebäude beim Platz.

Forderungen an die Baumeister

Die Rednerinnen und Redner forderten neben kürzeren Arbeitszeiten, Lohnerhöhungen, bezahlte Reisezeit oder eine bezahlte Znüni-Pause. «Jetzt ist der Baumeisterverband an der Reihe», sagte Syna-Präsidentin Yvonne Feri.

Legende: Italienische Arbeiterlieder begleiteten die Demonstration. Auch aus dem Tessin reisten Demonstranten und Demonstrantinnen nach Zürich. KEYSTONE / Til Buergy

Mehrere Tramlinien waren am Nachmittag unterbrochen. Der Verkehr wurde umgeleitet. In der Bahnhofstrasse war die Demonstration ein beliebtes Fotosujet bei den Passantinnen und Passanten.

Bereits Anfang April forderten die Gewerkschaften kürzere Arbeitstage für Beschäftigte im Baugewerbe, für eine bessere Familienvereinbarkeit. «Das Familienleben leidet unter den endlosen Arbeitstagen», schrieben Unia und Syna in einem im April veröffentlichten Communiqué und riefen zum Streik in Zürich und Lausanne am 17. Mai auf.