«Macron hat in seiner Rede an der Universität Lausanne an seine europäische Auslegeordnung «vor ziemlich genau sechs Jahren» an der Sorbonne in Paris angeknüpft. Neu lag das Gewicht auf Themen rund um die künstliche Intelligenz, die gemäss Macron Gesellschaft, Politik und Kultur gleichermassen herausfordern wird. Ein unabhängiges europäisches Denken hänge massgeblich von unabhängiger Technologie ab. Gleiches gelte für die Verteidigung und die Energieversorgung. Zu den Studenten im Saal sagte Macron, es gelte eine europäische Unabhängigkeit zu wahren: «Damit sie künftig die Welt nicht kommentieren, sondern kontrollieren können.»

Vor der Uni demonstrierten etwa 200 Personen gegen Macrons Auftritt und kritisierten Frankreichs Haltung hinsichtlich des Gaza-Kriegs. An der Veranstaltung mit Emmanuel Macron und Alain Berset war davon aber nichts zu hören – zu weit weg waren die Demonstranten bereits von der Polizei eingekesselt worden. Aber auch im Saal wurde die Frage nach Frankreichs Position erörtert. Die Stimmung am Anlass war von Neugierde und Interesse geprägt.»