Erstmals nimmt Viola Amherd zu Brigitte Beck, der Chefin der Ruag, Stellung. «Ich würde mich nie eimischen und einem anderen Land eine Empfehlung geben, was es machen soll», sagt Amherd im «ECO Talk». Die Schweiz schätze es auch nicht, wenn andere Länder uns sagten, was wir machen sollten.

Brigitte Beck ist massiv in die Kritik geraten, weil sie auf einem Podium sagte, Deutschland oder Spanien sollten Schweizer Rüstungsgüter doch einfach in die Ukraine liefern, obschon dies per Vertrag verboten ist. Deutschland, Spanien und auch Dänemark hatten in der Schweiz ein entsprechendes Wiederausfuhrgesuch gestellt, der Bundesrat lehnte ab.

Die Ruag ist eine Aktiengesellschaft im Vollbesitz des Bundes.

Amherd hat sich laut eigenen Aussagen mit dem Verwaltungsrat der Ruag ausgetauscht. Dieser diskutiere nun intern und mache gegenüber dem Bundesrat dann eine «Meinungsäusserung».