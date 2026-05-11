Obwohl immer mehr Opfer von Frauenhandel Hilfe erhalten, dürfte die Dunkelziffer hoch und das Problem akut bleiben.

Die Opfer von Frauenhandel seien sehr unterschiedlich, sagt Fanie Wirth von der Fachstelle für Frauenhandel und Frauenmigration (FIZ): «Das Alter der Opfer variiert von sehr jung bis über 60 Jahre alt – und sie stammen aus insgesamt über 80 Ländern.»

Auffällig viele Opfer kämen allerdings aus Osteuropa: aus Rumänien, Ungarn oder Bulgarien. Eines hätten diese Frauen gemeinsam, so Wirth: «Sie sind strukturell benachteiligt. Weil sie zum Beispiel keinen Zugang zu Bildung oder zu Arbeitsanstellungen in ihren Herkunftsländern haben, finanziell abhängig sind oder weil sie für ihre ganze Familie Geld verdienen müssen.»

Was die Fachstelle 2025 geleistet hat: Box aufklappen Box zuklappen Legende: Keystone / Andreas Becker (Archiv) Die Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration (FIZ) hat am 11. Mai ihren Jahresbericht veröffentlicht. Gemäss diesem hat die FIZ 2025 in ihrem Opferschutzprogramm 228 Opfer von Menschenhandel betreut. 65 von ihnen wurden in einer der spezialisierten Schutzunterkünfte der Organisation untergebracht. Die Fachstelle unterstützte weitere 444 Migrantinnen, darunter 140 Betroffene von häuslicher Gewalt. Das Fazit der Fachstelle: «Die Zahlen bleiben hoch und zeigen: Es braucht mehr Schutz, mehr Unterstützungsangebote und mehr Sensibilisierung.» Der gemeinnützige Verein FIZ arbeitet im Auftrag von Bund und Kantonen.

228 Opfer von Frauenhandel hat die Fachstelle FIZ, die im Auftrag von Bund und Kantonen arbeitet und als gemeinnütziger Verein organisiert ist, letztes Jahr betreut. Eine Zahl, die seit Jahren steigt. Wirth wertet dies einerseits als gutes Zeichen, «insofern, dass die Sensibilisierung steigt – die Personen also eher erkannt werden.» Andererseits zeige dies natürlich auch, dass die Dunkelziffer nochmals viel höher sei und dass der Menschenhandel in der Schweiz ein akutes Problem bleibe, so Wirth weiter.

Nur ein Bruchteil der Fälle wird überhaupt erst erkannt

Ein grosser Teil dieser Migrantinnen landet in der Sexarbeit, viele aber auch in privaten Haushalten, wo sie mehr oder weniger von der Schweizer Gesellschaft abgeschottet sind. «Ihre einzigen sozialen Kontakte sind die Täterinnen und Täter. Sie kennen das System nicht. Sie kennen ihre Rechte nicht. Sie kennen keine Unterstützungsangebote», sagt Wirth. Sich Hilfe zu holen, sei für die Opfer deshalb schwierig.

Einblick in ein Fallbeispiel der Fachstelle: Box aufklappen Box zuklappen In ihrer Medienmitteilung liefert die Fachstelle FIZ einen Einblick in ihre Arbeit und ein Fallbeispiel, das die Mechanismen des Frauenhandels und die Situation der Betroffenen verdeutlicht: Finanzielle Not und Konflikte in der Beziehung brachten M. dazu, eine Stelle als Kinderbetreuerin in der Schweiz anzunehmen. Vor Ort stellte sich heraus, dass sie unter ausbeuterischen Bedingungen arbeiten musste: Sie erhielt keine Arbeitsbewilligung, durfte keine Ferien oder Pausen machen, musste zusätzliche Haushaltsarbeiten übernehmen und erhielt ihren Lohn nur unregelmässig und unvollständig. Als sie kündigen wollte, wurde ihr mit Anzeige und Abschiebung gedroht. Aus Angst blieb sie – auch, da sie ihre Familie im Herkunftsland unterstützen musste. Erst durch ein Hilfsangebot konnte sie sich aus der Ausbeutung befreien. M. fand Schutz in einer FIZ-Schutzunterkunft und wird durch das Opferschutzprogramm unterstützt und begleitet.

Die Frauen, die von der FIZ betreut werden, wurden der Fachstelle zugewiesen, beispielsweise von der Polizei oder von Rechtsvertretern aus dem Asylsystem. Unentdeckte Fälle dürfte es daher noch viel mehr geben, sagt Wirth: «Es ist ein Bruchteil der Personen, die wir tatsächlich identifizieren können.»

Forderung nach mehr Sensibilisierung

Um die Situation zu verbessern, schlägt Wirth vor, die Abhängigkeit der Frauen von den Täterinnen und Tätern zu verringern. Dies könne beispielsweise durch mehr legale Möglichkeiten für Sexarbeit oder eine stärkere Kontrolle der Arbeit in privaten Haushalten erreicht werden. Zudem sei eine verstärkte Sensibilisierung der Bevölkerung notwendig, um künftig mehr Fälle von Frauenhandel erkennen zu können.

Jahresstatistiken der Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration