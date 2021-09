Um den zweiten Schweizer Beitrag an ausgewählte EU-Mitgliedstaaten freizugeben, die sogenannte Kohäsionsmilliarde im Umfang von 1.3 Milliarden Franken, müsste ein Satz aus den betreffenden Bundesbeschlüssen gestrichen werden, den das Parlament hineingeschrieben hatte.

Dieser verbietet eine Auszahlung, solange die EU «diskriminierende Massnahmen» gegen die Schweiz erlässt. Deshalb muss das Geschäft vor einer Freigabe der Summe in beiden Kammern traktandiert werden. Die aussenpolitische Kommission des Ständerats beantragt dem Plenum, die Freigabe zu genehmigen. Die kleine Kammer wird am Donnerstagmorgen der dritten Sessionswoche, am 30. September, darüber befinden. Der Nationalrat hätte ursprünglich am Nachmittag desselben Tages eine Debatte darüber führen sollen. Diese wurde nun aber auf die Wintersession verschoben.