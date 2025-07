Per E-Mail teilen

Die Schweiz und Efta haben sich mit Mercosur auf ein Freihandelsabkommen geeinigt.

Das hat die Europäische Freihandelsassoziation (Efta) bekannt gegeben.

Die Verhandlungen wurden bereits im Jahr 2017 aufgenommen.

Eine Sprecherin der Efta bestätigte auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA eine entsprechende Meldung von Reuters. Weitere Informationen sollen um 17 Uhr folgen. Laut entsprechenden Beiträgen auf der Plattform X verweilt Wirtschaftsminister Guy Parmelin zwecks der Verhandlungen derzeit in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires.

Nebst der Schweiz gehören Norwegen, Island und Liechtenstein der Efta an. Das Wirtschaftsbündnis Mercosur vereinte in diesen Verhandlungen Argentinien, Brasilien, Uruguay und Paraguay. Bolivien trat erst nach dem Beginn der Verhandlungen für ein Freihandelsabkommen dem Mercosur bei und war daher an den Verhandlungen nicht beteiligt.

Ein Freihandelsabkommen mit den Mercosur-Staaten könnte Zolleinsparungen von bis zu 160 Millionen Franken pro Jahr ermöglichen, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) schreibt.