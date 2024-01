2017 kam es bei der Räumung eines besetzten Hauses an der Effingerstrasse 29 in Bern zu schweren Krawallen.

Das Berner Obergericht hat die 16 Angeklagten nun erneut vom Vorwurf der Gewalt und Drohung gegen Beamte freigesprochen.

Die Besetzerinnen und Besetzer wurden lediglich des Hausfriedensbruchs für schuldig befunden.

Es waren denkwürdige Szenen, die sich am 22. Februar 2017 an der Effingerstrasse 29 in Bern abspielten: Rund 20 Besetzerinnen und Besetzer des Kollektivs mit dem Namen «Oh du fröhliche» hatten sich in den oberen Stockwerken des Hauses verschanzt.

Besetzung an der Effingerstrasse: Ein Blick zurück

1 / 6 Legende: Um dieses Haus geht es: Ein Kollektiv aus linksautonomen Kreisen hatte im Februar 2017 das Gebäude an der Effingerstrasse 29 in Bern besetzt und weigerte sich, von dort wieder abzuziehen. Keystone 2 / 6 Legende: Die Umgebung des Gebäudes wurde grossräumig abgesperrt. Weder für den motorisierten Individualverkehr noch für den öffentlichen Verkehr gab es ein Durchkommen. Keystone 3 / 6 Legende: Mehrere Personen versammelten sich während der Besetzung vor dem Haus, um ihre Solidarität mit dem Besetzerkollektiv auszudrücken. Keystone 4 / 6 Legende: Zur Räumung des Gebäudes, das der Eidgenossenschaft gehörte, rückte am 22. Februar 2017 die Polizei an. Direkt nach dem Eindringen ins Gebäude wurden die Polizisten laut Polizeiangaben mit Feuerwerkskörpern angegriffen. Keystone 5 / 6 Legende: Der Grosseinsatz der Polizei und die Krawalle lösten in Bern eine heftige Diskussion aus. Keystone 6 / 6 Legende: Im Nachgang zur Hausräumung kam es in Bern wenige Tage später erneut zu Demonstrationen und Zusammenstössen mit der Polizei. Keystone

Die Zugänge waren verbarrikadiert, ein Arsenal von Gegenständen lag bereit, um sich gegen die Polizei zu verteidigen. Feuerwerksbatterien, Pfefferspray, Sturmhauben, Messer, Funkgeräte, Metallspeere, selbst gebaute Flammenwerfer.

Die Polizei stürmte das Haus frühmorgens. Die Zusammenstösse waren heftig: Die Hausbesetzerinnen und -besetzer bewarfen die Polizisten mit schweren Gegenständen. Im Treppenhaus zündeten sie Feuerwerkskörper und versprühten Farbe und Flüssigkeiten.

Obergericht bestätigt Freispruch im Hauptanklagepunkt

Drei Wochen dauerte der erstinstanzliche Prozess im Sommer 2021. Das Gericht sprach die 16 angeklagten Personen damals lediglich wegen Hausfriedensbruch schuldig, nicht aber in den Hauptanklagepunkten, nämlich Gewalt und Drohung gegen Beamte. Deshalb zog die Staatsanwaltschaft das Urteil an das Berner Obergericht weiter.

Es ist unbefriedigend, dass die Verantwortlichen nicht zur Rechenschaft gezogen werden können.

Das Obergericht hat das Urteil am Mittwoch bestätigt. Wie ist es möglich, dass die Angeklagten trotz der Gewalt gegen Polizeikräfte freigesprochen werden? Die Staatsanwaltschaft konnte die Gewalttaten nicht einzelnen Personen zuordnen: «Es ist unbefriedigend, dass die Verantwortlichen nicht zur Rechenschaft gezogen werden können. Aber es wäre unerträglich, Unschuldige zu verurteilen», sagte der Richter bei der Urteilsverkündung.

Das Problem: Die allermeisten Angeklagten entschieden sich, im Verfahren zu schweigen. «Moralisch mag das verwerflich sein, aber es ist ihr Recht», sagte der Richter dazu. Man urteile nicht über das moralische Verhalten.

Einsatzkräfte mit massiver Gewalt konfrontiert

Weiter äussert sich der Richter zum umstrittenen Polizeieinsatz, der in Gewaltexzesse eskalierte. Das Verhalten der Polizeibeamten sei unter Einbezug der gewählten Taktik richtig gewesen. Ob das Vorgehen taktisch geschickt gewesen sei oder nicht, sei für das Gericht bei der Urteilsfindung irrelevant. «Die Einsatzkräfte waren mit massiver Gewalt konfrontiert. Aber niemand kann sagen, wie viele und wer sich an der Gewalt beteiligt hat», so das Gericht weiter.

Der Kanton Bern muss die Verfahrenskosten übernehmen.

05:42 Video Archiv: Prozess gegen 16 Hausbesetzer in Bern Aus Schweiz aktuell vom 31.05.2021. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 42 Sekunden.