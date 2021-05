Legende: Michel-Auguste Croz war einer der ersten Matterhornbesteiger Keystone

Auch rund um Zermatt im Wallis kommt es immer wieder zu tödlichen Unglücken – vor allem bei Bergsteigerinnen und Bergsteiger. Zermatt hat darum einen Bergsteigerfriedhof eingerichtet.

Frauen und Männer aus aller Welt starben am Matterhorn, am Täschhorn, Weisshorn, Liskamm, im Monte-Rosa-Gebiet oder auch am Obergabelhorn – sie stürzen ab, fielen in eine Gletscherspalte, kamen in eine Lawine, einen Steinschlag. Die meisten Verunglückten stammen aus dem 19. Jahrhundert, so auch jener von Michel-Auguste Croz. Einer von vier Bergsteigern, die bei der Erstbesteigung des Matterhorns am 14. Juli 1865 abstürzte.