Mit der Strategie will Gesundheitsminister Alain Berset Kosten sparen. Seit dem 1. Januar gilt eine Liste mit sechs Operationsbereichen, die nur noch ambulant durchgeführt werden dürfen. Die Operation im Spital bezahlt die obligatorische Krankenpflegeversicherung nicht mehr. Das betrifft etwa Krampfadernoperationen, die Entfernung der Mandeln, Eingriffe an der Gebärmutter oder die Operation eines Leistenbruchs. 90 Millionen Franken sollen so eingespart werden.