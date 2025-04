Strasse am Grossen Sankt Bernhard wieder befahrbar

Die Nationalstrasse am Grossen Sankt Bernhard kann früher als geplant wieder geöffnet werden.

Die Passstrasse nach Italien ist seit 17 Uhr für den Transitverkehr befahrbar.

Eine Lawine hatte am Gründonnerstag an der Galerie Les Toules Schäden verursacht.

Auf dem beschädigten Abschnitt wird der Verkehr einspurig und wechselseitig mittels Ampelanlage geführt, wie das Bundesamt für Strassen (Astra) mitteilte.

Legende: Die Nationalstrasse in den Süden über den Grossen St. Bernhard ist wieder offen. (2.4.2021) Keystone/LAURENT DARBELLAY

Das Amt hatte noch am Freitag geschätzt, dass die Strasse für mehrere Tage gesperrt bleiben müsse. Vergangene Woche wurden vom Astra Sofortmassnahmen eingeleitet, um die Schäden an der Galerie zu beheben. Diese Arbeiten seien wie geplant am Freitag abgeschlossen worden. Parallel dazu seien Felssicherungs- und Räumungsmassnahmen gestartet worden.

Erneute Sperrung nicht ausgeschlossen

Zur Instandsetzung der Galerie seien Planungsarbeiten aufgenommen worden. Laut Communiqué soll dank dieser Arbeiten der zweispurige Verkehr wieder ermöglicht werden.

Genauere Angaben zum Zeitplan konnte das Astra auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA keine machen. Der Lawinenhang stehe weiterhin unter geologischer Beobachtung.

Sollten sicherheitsrelevante Felsbewegungen oder eine erhöhte Lawinengefahr festgestellt werden, müsste die Strecke erneut gesperrt werden, wie das Astra weiter mitteilte.