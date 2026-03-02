 Zum Inhalt springen

Frühjahrssession 2026 Ständerat will Bau neuer AKW erlauben – Ticker zum Nachlesen

Themen in diesem Liveticker

  • Debatten zu Ende – morgen geht's weiter
  • Unbegleiteter Güterverkehr soll über 2030 hinaus gefördert werden
  • Parlament will Anzahl der Asylgesuche einschränken
  • Comeback der Kernenergie – Schweiz in guter Gesellschaft
  • Parlamentsjass: «Jassen ist zu 70 Prozent Glück»
  • Nationalrat will Weltkrieg-Widerstandskämpfer rehabilitieren
  • Entlastungspaket 27 geht abermals an den Ständerat
  • Ständerat will Bau neuer AKW ermöglichen
  • Bundesrat Rösti: «Wir reden über ganz andere Dimensionen»
  • Severin Brüngger (FDP/SH): «Die Dimensionen sind riesig»

Quellen: SRF, Agenturen

Tagesschau, 05.03.2026, 19:30 Uhr

