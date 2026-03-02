Die Neutralitätsinitiative kommt ohne Gegenvorschlag

Nationalrat sieht Aussenwirtschaftspolitik mehrheitlich positiv

Ständerat will «faire» Paketpreise für In- und Auslandsendungen

Ständerat verlangt Schwellenwert für die Wolfspopulation

Parlament nimmt SRG bei Auftragsvergaben in die Pflicht

Das Programm von heute

Auch der Nationalrat geht in den Feierabend

Neutralitätsinitiative: Nationalrat lehnt Gegenvorschlag ab

Parlament für spätere Entlassung bei lebenslangen Haftstrafen