- Die Frühjahrssession der Eidgenössischen Räte findet vom 2. bis zum 20. März statt.
- Hier im Ticker halten wir Sie über alles Wichtige aus dem Parlament auf dem Laufenden.
- Einen Überblick über die wichtigsten Geschäfte der Frühjahrssession finden Sie hier.
Themen in diesem Liveticker
- Die Neutralitätsinitiative kommt ohne Gegenvorschlag
- Nationalrat sieht Aussenwirtschaftspolitik mehrheitlich positiv
- Ständerat will «faire» Paketpreise für In- und Auslandsendungen
- Ständerat verlangt Schwellenwert für die Wolfspopulation
- Parlament nimmt SRG bei Auftragsvergaben in die Pflicht
- Das Programm von heute
- Auch der Nationalrat geht in den Feierabend
- Neutralitätsinitiative: Nationalrat lehnt Gegenvorschlag ab
- Parlament für spätere Entlassung bei lebenslangen Haftstrafen
- Nationalrat für indirekten Gegenentwurf zur Stopfleberinitiative
Quellen: SRF, Agenturen