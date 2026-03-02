 Zum Inhalt springen

Frühjahrssession 2026 Zweite Sessionswoche beendet – der Ticker zum Nachlesen

  • Die zweite Sessionswoche in der Übersicht
  • Gegenvorschlag zur Neutralitätsinitiative noch nicht vom Tisch
  • Revision des Heilmittelgesetzes nimmt erste Hürde im Nationalrat
  • Vollständiges Banken-Boni-Verbot ist vom Tisch
  • Räte heissen Gesetz für nationale Adressdatenbank gut
  • Nationalrat will Schutz des Luftraums klarer regeln
  • E-Collecting: Parlament will Versuchsbetrieb ermöglichen
  • Parlament will Munitionsproduktion in der Schweiz sichern
  • Räte genehmigen Einsatz der Armee am G7-Gipfel in Frankreich
  • Das steht heute auf dem Programm

Quellen: SRF, Agenturen

Tagesschau, 11.3.2026, 19:30 Uhr

