Fast schon Sommer Mitte Februar im Tessin – was ist passiert?

Erstmals im laufenden Jahr wurde am Dienstag in der Schweiz die Marke von 20 Grad Celsius überschritten, und zwar im Kanton Tessin.

So stiegen die Temperaturen am Mittwoch in Cevio auf knapp 22 Grad und in Biasca gar auf über 23 Grad.

Ein neuer Februar-Rekord sei dies aber nicht, sagt Jürg Ackermann von SRF Meteo. So wurde gemäss langjähriger Statistik sogar schon die 24-Grad-Marke geknackt, und zwar letztmals am 29. Februar 2012 in Acquarossa und Locarno.

Legende: Bosco Luganese TI Frühlingsgefühle im Tessin, Tagesbeginn mit strahlendem Sonnenschein. Sandra Inauen Rojas

Aber dennoch seien die aktuellen Temperaturen aussergewöhnlich für die Jahreszeit, sagt Ackermann und erklärt: «Es ist eine Kombination aus der absinkenden Luft aus dem Hochdruckgebiet und dem Nordwind, der im Tessin herrscht.»

Und der Schnee?

Letzte Woche schneite es noch in vielen Teilen der Schweiz. In hohen Lagen oberhalb von rund 2000 Metern leidet laut Ackermann die Schneedecke unter den herrschenden Bedingungen noch nicht gross.

Denn in der Höhe herrscht relativ trockene Luft. Vor allem an Sonnenhängen könnten die Temperaturen dem Schnee etwas zusetzen.

Legende: Orselina TI Der Frühling klopft an. Irene Eichhorn

Doch unterhalb von 1500 bis 1700 Metern und in tieferen Lagen wird der Schnee laut Ackermann in den nächsten Tagen je nach Sonnenexposition definitiv leiden.