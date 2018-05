«Wind und Kälte kühlen den Körper ab, bis das Herz still steht»

Ihre Bergtour endete im Drama: Fünf der 14 Skitourenfahrer, die am Sonntag im Wallis zu einer Skitour gestartet waren, sind tot. Eine Person kam bei einem Absturz ums Leben, die anderen fünf starben an Kälte und Strapazen. Die Tourenfahrer waren auf ihrer Tour im Gebiet Pigne d'Arolla von einem Sturm überrascht worden. Sie mussten die Nacht draussen verbringen, auf über 3000 Metern, bei Temperaturen zwischen minus fünf und minus zehn Grad.

Oswald Oelz Expeditionsarzt Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Oswald Oelz ist ein österreichisch-schweizerischer Arzt und Bergsteiger. Der Internist und Höhenmediziner betrieb neben seiner Tätigkeit als medizinischer Forscher Extrembergsteigen und war Teilnehmer zahlreicher Expeditionen im Himalaya. Von 1991 bis 2006 war Oelz Chefarzt an der Medizinischen Klinik des Triemlispital in Zürich.

SRF: Mehrere Personen waren stark unterkühlt, wie überlebt man eine solche Nacht auf über 3000 Metern?

Oswald Oelz: Das Wesentlichste ist, dass man den Wärmeverlust minimiert. Man gräbt eine Schneehöhle falls möglich. Man setzt sich da hinein und zieht einen Biwaksack über. Ein Biwaksack ist ein lebensrettendes, ein halbes Kilo wiegendes Gerät, das man eigentlich immer grundsätzlich im Rucksack haben sollte. Ich habe das zumindest immer so gehabt und darum auch einige Nächte ohne grössere Beschädigungen überlebt.

Minus fünf bis minus zehn Grad. Das ist gar nicht so kalt?

Das ist wirklich nicht so kalt. Aber wenn halt noch Wind dazu kommt oder wenn die Isolation ungenügend ist, dann kühlt der Körper ab, bis es zum Herzstillstand kommt.

Würde auch eine Notfallfolie reichen?

Eine solche Folie ist sicher ein gewisser Schutz, aber grundsätzlich kann man sich damit nicht so richtig isolieren. Auch bei Tag ist so ein Biwaksack gut, falls man sich zum Beispiel verletzt hat. In diesem Sack kann man dann warten, bis Hilfe kommt.

Würde Bewegung nicht helfen.

Bewegung ist keine gute Idee. Da exponiert man den Körper noch mehr dem Wind und der Kälte.

Bewegung ist keine gute Idee. Da exponiert man den Körper noch mehr dem Wind und der Kälte.

Man kreiert zwar etwas Eigenenergie, aber der Verlust an Wärme ist wahrscheinlich grösser als das, was man durch die Bewegung gewinnt.

Fünf der sechs toten Berggänger starben im Spital. Man kann also auch nach der Rettung noch erfrieren?

Ich weiss nicht, was genau passiert ist. Üblicherweise werden unterkühlte Personen, deren Herztätigkeit ausgesetzt hat, im Spital möglichst rasch wieder erwärmt. Die beste Methode ist das Anschliessen an eine Herz-Lungen-Maschine. In dieser wird das Blut des Patienten aufgewärmt. Dann, wenn die Körpertemperatur über dreissig Grad ist, kann man mittels eines Stromstosses das Herz wieder zum Schlagen bringen. Das Gehirn ist während der Abkühlung, vor allem wenn die Abkühlung rasch genug erfolgt ist, geschützt, weil eben der Stoffwechsel heruntergefahren wird.

Das Gespräch führte Simon Leu.