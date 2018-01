Programm steht – Berset trifft Trump in Davos

Fünf Bundesräte am WEF

Bundespräsident Alain Berset trifft den US-Präsidenten Donald Trump am World Economic Forum WEF in Davos.

Berset wird am Dienstag das WEF traditionsgemäss mit WEF-Chef Klaus Schwab eröffnen.

Insgesamt reisen fünf Bundesräte nach Davos und bestreiten dort rund 60 bilaterale Treffen.

Das Jahrestreffen am WEF habe nach Ansicht des Bundesrates einen anhaltend hohen Stellenwert, teilte die Bundeskanzlei mit. Darum ist auch klar, dass Bundespräsident Berset die wichtigsten Besucher am WEF treffen wird. Er tauscht sich in Davos unter anderem mit US-Präsident Donald Trump und mit dem indischen Ministerpräsidenten Narendra Modi aus.

Die genauen Modalitäten des Treffens mit dem US-Präsidenten sind noch in Verhandlung. Weitere Treffen, unter anderem mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, der britischen Premierministerin Theresa May und dem kanadischen Premierminister Justin Trudeau, stehen noch in Abklärung.

Auf der Traktandenliste des Arbeitstreffens mit Indiens Ministerpräsidenten Narendra Modi am Montag stehen insbesondere Wirtschaft und Handel und das angestrebte Freihandelsabkommen zwischen Indien und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA). An dem Gespräch nimmt auch Bundesrat Johann Schneider-Ammann teil.

Die weiteren Treffen der Bundesräte: