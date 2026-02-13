Tiere sind den Gästen der Gassenküche enorm wichtig. Doch der Besuch einer Tierarztpraxis liegt für sie oft nicht drin.

Es ist nicht selten, dass Gäste der Gassenküche in St. Gallen ihre Tiere, vor allem Hunde, mitbringen. Die Tiere spielen eine wichtige Rolle. «Er gibt mir so viel Kraft. Er ist der beste Freund, den ich habe», sagt ein Mann. Sein Hund Sam steht auf dem Tisch und wird von Tierarzt Tobias Müller untersucht.

Legende: Hund Sam wird vom Tierarzt untersucht. Sein Herrchen sagt: «Dieser Hund ist mein Ein und Alles.» SRF

Die Idee für eine regelmässige Sprechstunde in der Gassenküche kam Tierarzt Tobias Müller kurz vor Weihnachten: «Es gibt viele Sachen, bei denen man spenden kann. Ich habe mir überlegt, dass es Sinn macht, etwas zu machen, bei dem ich meine Qualifikation als Tierarzt einsetzen kann.»

Nicht gratis, aber günstiger

Gemeinsam mit der Suchthilfe St. Gallen, welche die Gassenküche betreibt, hat Tobias Müller deshalb das neue Angebot auf die Beine gestellt. Die erste Sprechstunde ist gratis, danach kostet es 15 Franken. An den Medikamenten verdient er nichts.

Legende: Eine Impfung für den Hund in einer «normalen» Tierarztpraxis kann armutsbetroffene Menschen in finanzielle Schwierigkeiten bringen. SRF

Hund Lucky bekommt von Tobias Müller eine Impfung. Diese Impfung ist subventioniert. Seine Besitzerin ist froh: «Ich lebe von der IV und habe nicht viel Einkommen.» Eine Impfung für den Hund könne sie sich deshalb nicht ohne Weiteres leisten: «Ich müsste sparen und schauen, dass ich auf Raten abzahlen kann. Deshalb ist das ein gutes Angebot.»

Die Leute verzichten auf Essen zugunsten ihrer Tiere

Wie viel die Gäste in der St. Galler Gassenküche für ihre Tiere tun, erlebt auch die Geschäftsleiterin der Suchthilfe St. Gallen, Regine Rust. Sie sagt: «Ich habe es oft gesehen, dass unsere Klienten auf ihr eigenes Essen verzichtet haben zugunsten des Tieres.» Das Wichtigste sei dann, dass das Tier gut essen kann: «Dann haben sie über Wochen Spaghetti mit ein bisschen Butter gegessen, aber das Tier hatte gutes Futter.»

Legende: «Das Tier steht oft an erster Stelle», beobachtet die Leiterin der Suchthilfe St. Gallen. Dafür werde zum Beispiel auch mal auf das eigene Essen verzichtet. SRF

Auch andere Mitarbeitende der Gassenküche betonen, wie wichtig die Tiere für die Gäste seien. Leiter Mithat Fosta zum Beispiel: «Gerade für Leute, die einsam sind, kann ein Tier eine gewisse Beziehung bieten und zumindest ein bisschen gegen die Einsamkeit helfen.» Und Mitarbeiterin Daniela ergänzt: «Das Tierchen schimpft nicht. Es ist nicht böse, wenn ich wieder mal betrunken war. Von daher sind die Tiere sehr wichtig.»

Legende: Für Tobias Müller macht es Sinn, «etwas zu machen, bei dem ich meine Qualifikation als Tierarzt einsetzen kann». SRF

Und was ist dem Tierarzt wichtiger in der provisorischen Praxis in der Gassenküche, die Tiere oder die Menschen? Tobias Müller: «Für mich ist beides wichtig. Ich habe die Menschen gern und ich habe die Tiere gern.»

Im März gibt es die nächste Tiersprechstunde in der Gassenküche in St. Gallen. Und ab dann jeden Monat.