Radio zum Anfassen – live aus dem Herzen St.Gallens. Das hat der britische Radiosender BBC am vergangenen Wochenende gleich zweimal gemacht: Sowohl am Sonntag- als auch am Montagmorgen sendete BBC Radio 5 Live direkt aus dem Garten des Restaurants Militärkantine – rund um das letzte Gruppenspiel von England an der Fussball-Europameisterschaft der Frauen auf St. Galler Rasen.

Legende: Montagmorgen in St.Gallen: BBC sendet live aus dem Garten der Militärkantine nahe des Stadtzentrums. SRF/MARC HANIMANN

Am Morgen sendete «BBC Radio 5 Live» ihre Breakfast Show direkt aus dem Garten des Restaurants Militärkantine – nur wenige Stunden nach dem souveränen 6:1-Sieg der Engländerinnen über Wales am Vorabend.

Wir lieben St.Gallen – besonders die Drei Weieren über der City.

Sechs Uhr in der Früh – vor der Militärkantine steht ein Tisch unter einem Zelt, geschmückt mit den Fähnchen der fünf Länder, die in St. Gallen gespielt haben. Kopfhörer liegen bereit, Kaffee und Tee dampfen in Bechern – mittendrin Moderatorin Jeanette Kwakye, die die letzten Vorbereitungen trifft. Um sieben Uhr - sechs Uhr britische Zeit – heisst es dann über den Sender: «The Voice of the UK ... this is 5 Live Breakfast ...»

Jeanette Kwakye erklärt gegenüber SRF das Ziel der Livesendung aus St. Gallen: «Dass wir unsere Zuhörerschaft wirklich näher ans Geschehen bringen.»

Legende: Moderatorin Jeanette Kwakye interviewt den Guardian-Sportjournalisten Tom Garry. SRF/MARC HANIMANN

BBC Radio 5 Live ist das News- und Sportprogramm des öffentlich-rechtlichen BBC-Hauses. Produziert wird das Programm in der Nähe von Manchester. Während der dreistündigen Sendung werden News aus aller Welt ausgestrahlt: Berichte über andere Sportevents, über Donald Trump oder die Hitzewelle und den Klimawandel – und immer wieder Live-Einschaltungen aus St. Gallen.

Es wird diskutiert und nochmals auf den Match und den «grossartigen» Sieg der Engländerinnen gegen die Waliserinnen zurückgeschaut – mit Fans, Sportjournalisten und ehemaligen Spielerinnen. «Die Atmosphäre am Sonntag war unglaublich», schwärmt die Moderatorin.

St.Gallen ist wunderschön. Diese Art natürlicher Schönheit erleben wir in Grossbritannien nicht oft.

Auch die Fans sind begeistert: Tom aus London und seine Tochter Ruby loben St. Gallen in höchsten Tönen. «Zürich war recht hektisch. Hier ist es entspannter. Wir lieben St. Gallen – besonders die Drei Weieren über der City», meint Tom. Ruby ergänzt: «Diese Stadt hat eine besondere Atmosphäre.»

Die BBC-Moderatorin Jeanette Kwakye, die selbstverständlich eine St. Galler Bratwurst mit einem knusprigen Bürli und ohne Senf genossen hat, doppelt nach: «Es ist fantastisch hier. Atemberaubend. St. Gallen ist wunderschön. Diese Art natürlicher Schönheit erleben wir in Grossbritannien nicht oft.»

Legende: BBC Radio 5 Live – drei Stunden Breakfast Show, dann heisst es: Koffer schnappen und ab zum Bahnhof. SRF/MARC HANIMANN

Zehn Uhr – «the show is over» – die Sendung also vorbei und die Verantwortlichen Jonathan Hart, Martha Wilson und Moderatorin Jeanette Kwakye wirken erleichtert. Die Herausforderung einer Livesendung? Den Überblick behalten, sagt Hart. Nun heisst es: Technik abbauen, Koffer packen, ab zum Bahnhof.

Doch bevor es weitergeht, soll noch Schweizer Schokolade gekauft werden. Die BBC-Crew hofft auf eine Rückkehr – spätestens dann, wenn England im EM-Final steht. Ganz nach dem Motto «it's coming home...» – wie vor drei Jahren, als die Engländerinnen Europameisterinnen wurden.