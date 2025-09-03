Nach dem Prozess der zweiten Instanz vom Mittwoch bleibt das Urteil der ersten bestehen: Das Basler Strafgericht hatte Breel Embolo damals der mehrfachen Drohung schuldig gesprochen und ihm eine Geldstrafe von 45 Tagessätzen zu 3000 Franken aufgebrummt – der Maximalsatz angesichts seines hohen Einkommens. Die Strafe wurde bedingt ausgesprochen, mit einer Probezeit von zwei Jahren.

Was geschah im Ausgang wirklich?

Hintergrund ist eine Auseinandersetzung auf offener Strasse im Mai 2018. Der damals 21-jährige Embolo war mit Freunden im Ausgehquartier bei der Steinenvorstadt in Basel unterwegs und geriet um fünf Uhr morgens mit einer Gruppe in einen Streit.

Legende: Breel Embolo (links) trifft am Mittwochmorgen vor dem Gerichtsgebäude ein, wo die zweitinstanzliche Verhandlung stattfindet. Keystone / Georgios Kefalas

Die Situation eskalierte, und ein Mann aus der anderen Gruppe erlitt einen Nasenbeinbruch. Zugeschlagen haben soll ein Freund von Embolo – er selbst will davon erst später erfahren haben.

Gegenseitige Beleidigungen

Vor dem Appellationsgericht beschrieb Embolo nun den Streit vor sieben Jahren aus seiner Erinnerung: Am Anfang sei ein Selfie mit einer Frau und ihm in seinem Auto gestanden, was er häufig erlebe.

Aus etwa zehn Metern Entfernung habe ein Mann mehrmals provoziert und «blöd angemacht», woraufhin gegenseitige Beleidigungen wie etwa «Hurensohn» gefallen seien, sagte der Fussballer. In der Folge sei er ausgestiegen, um ihm seine Meinung zu sagen und Respekt einzufordern.

Legende: Der Fussballer Breel Embolo auf dem Weg zur Verhandlung vor dem Basler Appellationsgericht. Er hat einen Schuldspruch des Strafgerichts wegen Drohung angefochten. Keystone / Georgios Kefalas

Da sei es ruhig geworden, weil er eben gross sei, sagte Embolo weiter. Er habe aber nicht gedroht und den anderen höchstens angefasst, um ihn zu beruhigen. Eine Schubserei stritt er ab. Beleidigungen gab er zu und entschuldigte sich dafür; die Beschimpfungen seien allerdings gegenseitig gewesen.

Legende: Fussballer Breel Embolo verliess das Gericht am Mittwoch nach einer Stunde und schloss sich der Nationalmannschaft an. Diese bereitet sich auf ein WM-Qualifikationsspiel vor. SRF

«Er hat immer weitergemacht», erinnerte sich Embolo. Er bestritt auch, bei der Pöbelei der Aggressor gewesen zu sein. Er habe bloss «reagiert».

Verteidiger fordert Freispruch

Sein Verteidiger forderte einen Freispruch und bestritt Drohungen; Aussagen dazu seien widersprüchlich und am Strafgericht falsch interpretiert worden. Zudem seien Medienberichte damals gegenüber Embolo unfair gewesen, so auch der erste Prozess.

Unzulässig sei, dass die Staatsanwaltschaft ermittelt habe, bevor Embolo erst drei Jahre nach jenem Abend vom Strafverfahren erfahren habe.

Nati-Star gibt sich betont freundlich

Embolos Auftritt vor der zweiten Instanz war betont freundlich. Vor dem Strafgericht war er als arrogant und uneinsichtig wahrgenommen worden. Heute durfte Embolo den Gerichtssaal nach einer Stunde verlassen, um zur Schweizer Nationalmannschaft zu fahren, die sich auf das WM-Qualifikationsspiel vom Freitag gegen Kosovo vorbereitet.

Im Übrigen hat das Appellationsgericht den Schuldspruch gegen Embolos Freund wegen Körperverletzung bestätigtXXXxx. Das Strafgericht hatte jenen zu einer bedingten Freiheitsstrafe von zehn Monaten verurteilt.