Die Praxis ist nicht neu: Während des Weltwirtschaftsforums in Davos im Januar können Vermieterinnen und Vermieter die Mietenden «zwingen», für ein paar Tage oder Wochen aus der Wohnung auszuziehen. Möglich machen dies Ausziehklauseln in Mietverträgen. So können die Vermieter die Wohnungen an zahlende WEF-Gäste weitervermieten – zu Mietpreisen, die die üblichen um ein Vielfaches übersteigen.

Der Bündner Mieterinnen- und Mieterverband (MV GR) will nun gegen die Vertragsklauseln rechtlich vorgehen. Solche Klauseln seien illegal, schreibt der Verband in einer Mitteilung. «Das Mietrecht ist glasklar: Klauseln, die den ununterbrochenen Gebrauch der Mietsache durch die Mieter:innen nicht garantieren, verstossen gegen das Recht», heisst es.

Legende: Jedes Jahr kommen rund 3000 Gäste ans WEF in Davos. In Mietverträgen sind deshalb Ausziehklauseln gang und gäbe. Keystone/Michael Buholzer

Der Verband ruft jetzt Betroffene auf, sich zu melden. Der MV GR will diese in einem Gespräch über die Klauseln aufklären und sie mit ihnen anfechten.

Bis zu 50'000 Franken für eine Woche

Ein Sprecher des Mieterinnen- und Mieterverbands Graubünden sagt auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA, die Preise für eine Woche für eine grössere Wohnung würden sich laut Schätzungen auf bis zu 50'000 Franken bewegen. Und bringe den Vermietern gegenüber den «normalen» Mietpreisen so viel mehr Geld ein.

Laut MV-Sprecher sei die Wohnungssituation in Davos ohnehin angespannt. Die Leerwohnungsziffer ist seit Jahren auf sehr tiefem Niveau. 2021 lag sie bei 0.15 Prozent, was weit unter dem schweizweiten Mittel liegt. Auch heuer sieht es nicht besser aus. Aktuell liegt sie laut Mieterverband bei 0.12 Prozent.

Leute nehmen Klausel in Kauf

Der Andrang auf leere Mietwohnungen ist hoch: Für eine Mietwohnung würden oft gegen 50 Bewerbungen eingehen. Die Klauseln, während des WEF die Wohnung verlassen zu müssen, nehmen viele in Kauf.

«Besonders betroffen sind Familien mit Kindern, die während des WEF weiterhin in die Schule müssen. Aus Angst, ihre Wohnung zu verlieren, suchen diese Familien lieber eine Woche lang anderswo Unterschlupf», sagt der MV-GR-Sprecher.