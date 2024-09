Während die Einnahmen in der jetzigen Legislaturfinanzplanungsperiode in etwa mit dem nominellen Bruttoinlandsprodukt wachsen, verzeichnen die Ausgaben vor allem zu Beginn des Planungszeitraums laut dem Bericht eine deutlich stärkere Zunahme.

In absoluten Zahlen würde mit den Massnahmen nun nicht weniger ausgegeben, so der Leiter der Expertengruppe, Serge Gaillard, an der Medienkonferenz in Bern. Die Ausgaben würden weiterhin leicht wachsen, allerdings weniger als das zu erwartende Wachstum des Bruttoinlandsprodukts.

«Die Massnahmen reichen, um ein Gleichgewicht im Bundeshaushalt zu erreichen», so Gaillard. «Und die Mehrheit der Expertengruppe war sich einig, dass die Sparmassnahmen nach 15 Jahren Wachstum gut begründet seien.»