Ein Murgang hat am Samstagmittag im Gebiet Gumpisch Einrichtungen der Axenstrasse bei Sisikon UR beschädigt. Die seit 2019 installierte Überwachungsanlage löste gegen 12.30 Uhr die vollständige Sperrung der Nationalstrasse aus. Der Verkehr wird über den Seelisbergtunnel und Luzern umgeleitet.

Am Nachmittag überprüften Fachleute die Lage in dem für Steinschläge und Murgänge bekannten Gelände zwischen Sisikon und Flüelen UR, wie die Kantonspolizei Uri mitteilte. Die Axenstrasse von Brunnen SZ nach Flüelen blieb in beiden Fahrtrichtung gesperrt. Die Zufahrten aus dem Süden zur Tellsplatte und von Norden her nach Sisikon und Riemenstalden waren offen.

Das Bundesamt für Strassen (Astra) stellte weitere Informationen in Aussicht, sobald Erkenntnisse der Überprüfung vorliegen. Im August 2024 war die Axenstrasse wegen eines Felssturzes und anhaltender Felssturzgefahr im Gebiet Gumpisch für mehrere Tage gesperrt.