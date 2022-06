Inhalt

Gefährliche Cyanobakterien - So verbreitet sind Blaualgen in Schweizer Seen

Blaualgen sind in den Schweizer Seen wieder auf dem Vormarsch. Am Samstag ist ein Hund nach einem Bad im Neuenburgersee mit Verdacht auf eine Blaualgen-Vergiftung gestorben. Deshalb mahnen die Behörden zur Vorsicht. Die wichtigsten Antworten zu Cyanobakterien im Überblick.