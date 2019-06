Die Chlortransporte seien in der Westschweiz immer wieder ein Thema, das auch die Bevölkerung beschäftige, sagt SRF-Romandie-Korrespondent Andreas Stüdli. Grund dafür sei das Zugunglück von 2015 beim waadtländischen Daillens. Damals sei man nur mit viel Glück an einer Katastrophe vorbeigeschrammt. Auch habe sich anlässlich einer Übung letztes Jahr gezeigt, dass es kaum möglich wäre, die Menschen etwa in Genf bei einem Chlorunfall genügend rasch vor der giftigen Wolke zu warnen. Inzwischen wurde das Risiko immerhin etwas verlagert: Rund ein Drittel der im Wallis benötigten 15'000 Tonnen Chlor wurden im vergangenen Jahr via Simplontunnel aus Italien importiert. So können zwar die Ballungsgebiete Genf und Lausanne umfahren werden, dafür passieren die Chlorzüge aus Italien die Region Brig.