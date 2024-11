In Mitholz tauchen immer wieder Munitionsreste auf – nicht nur im ehemaligen Armeedepot, sondern auch in Gärten, Garagen oder sogar auf Estrichen und in Bücherregalen. Einige Bewohnerinnen und Bewohner haben solche Funde ausgestellt, was das VBS als Risiko einstuft. Es ruft daher dazu auf, Munitionsreste umgehend abzugeben. «Es ist Munition, das ist gefährlich», sagt Matthias Matti, Sprecher Mitholz des VBS. Für die Entsorgung wurde nun ein Sammelsystem eingerichtet, bei dem das Kampfmittelkommando der Armee die fachgerechte Entsorgung übernimmt. «Leute haben uns schon kesselweise Munition übergeben», so Matti.