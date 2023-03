Die Naturgefahrenfachstelle des Bundes hat für das Wochenende vor erheblicher Gefahr durch Schnee gewarnt.

Davon ist der Alpenraum betroffen.

In Teilen des Wallis ist eine grosse Lawinengefahr ausgesprochen worden.

Legende: Keystone/Gian Ehrenzeller

Der Winter fegt am Wochenende nochmals über die Schweiz. Für Teile des Alpenraums werden oberhalb von 1400 Metern über Meer 40 bis 80 Zentimeter Neuschnee erwartet. Als Folge hat die Naturgefahrenfachstelle des Bundes vor erheblicher Gefahr durch Schnee gewarnt. Zwischen Martigny im Wallis und dem liechtensteinischen Vaduz wurde die Gefahrenstufe drei von fünf angegeben.

In Teilen des Wallis wird die Gefahr durch Lawinen als gross eingeschätzt. Deshalb hat die Fachstelle dort Gefahrenstufe vier ausgerufen. Diese betrifft die Region um Sitten. Zudem gilt seit Freitag in Graubünden und Teilen des Tessins die Gefahr vor Waldbränden. Deshalb darf in den betroffenen Regionen das Grillfeuer nur in bestehenden Feuerstellen entfacht werden.

Hohe Temperaturen nach Wintereinbruch

Nicht nur hoch in den Alpen wird an diesem Wochenende Neuschnee erwartet. Auch bereits oberhalb von 800 Metern über Meer dürfte es 20 bis 40 Zentimeter Neuschnee geben. Ist das kalte Wochenende mit Schneefall in den Alpen überwunden, steigen die Temperaturen zu Beginn der nächsten Woche stark an. Am Montag kann auf der Alpennordseite bereits mit 18 Grad Celsius gerechnet werden.