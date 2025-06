An der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich gibt es ein Programm für Jugendliche zur Verringerung der Radikalisierungswahrscheinlichkeit (RADIP). In den Kantonen Bern und Genf gibt es Mentoring-Programme, manche Kantone und Städte kennen Projekte, und das Personal in den Gefängnissen ist inzwischen gezielt geschult. Im Vergleich zu anderen Ländern wie etwa Deutschland und Frankreich ist das Angebot in der Schweiz jedoch recht fragmentiert.