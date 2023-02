Der Verdacht von Verbindungen des Wiener Attentäters in die Schweiz war nur Stunden nach dem Anschlag im November 2020 bekannt geworden: In Winterthur verhaftete die Polizei zwei Männer. Sie hatten den späteren Attentäter im Sommer 2020 in Wien getroffen, zusammen mit anderen mutmasslichen Islamisten aus Deutschland und Österreich. Die Strafverfahren gegen die beiden Winterthurer wurden in den Hauptpunkten eingestellt, da es keine Beweise für eine Tatbeteiligung gab oder dass sie von den Plänen des Anschlags gewusst hätten.

Einer der beiden 2020 Festgenommenen, heute 26 Jahre alt, gehört zu jenen drei Männern, die im Juni 2022 in Haft genommen wurden. Er befindet sich nach Auskunft der Bundesanwaltschaft weiterhin in Untersuchungshaft. Ebenso der im Juni verhaftete 20-jährige Mann aus Winterthur. Beide Strafverfahren sind hängig, es gilt die Unschuldsvermutung.

Ein dritter Verdächtiger ist inzwischen auf freiem Fuss. Er ist heute 18 Jahre alt, das Verfahren gegen ihn wird nach Jugendstrafrecht geführt, da er zum Zeitpunkt der mutmasslichen Taten minderjährig war. Auch dieses Verfahren ist noch hängig, es gilt die Unschuldsvermutung.