«Tischlein deck dich» rettete 2025 rund 9000 Tonnen Lebensmittel und verteilte sie an armutsbetroffene Menschen.

Die Organisation will dieses Jahr mehr Lebensmittel retten und an 168 Abgabestellen noch mehr Personen unterstützen.

Für viele Kundinnen und Kunden sind die Abgabestellen nicht nur Hilfe, sondern auch ein wichtiger sozialer Treffpunkt.

Die Foodsave-Organisation «Tischlein deck dich» hat im vergangenen Jahr 9000 Tonnen an Esswaren gerettet und sie an bedürftige Menschen verteilt. Der Organisation zufolge steigt die Menge seit 26 Jahren stetig an.

Noch höhere Ziele für dieses Jahr

Die Foodsave-Organisation möchte in diesem Jahr noch mehr Lebensmittel retten. An den 168 Abgabestellen könnten so noch mehr Menschen mit Produktspenden unterstützt werden, so Geschäftsführer Alex Stähli in einer Medienmitteilung. Insgesamt 2.1 Millionen Menschen erreichten die geretteten Lebensmittel im vergangenen Jahr.

Dabei sei die Lebensmittelhilfe für die Kundschaft von «Tischlein deck dich» mehr als eine wertvolle finanzielle Entlastung. Für viele sei der Besuch an den Abgabestellen auch ein wichtiger sozialer Treffpunkt. Sowohl beim Foodwaste als auch bei der Erreichung von mehr Armutsbetroffenen sehe «Tischlein deck dich» jedoch noch grosses, ungenutztes Potenzial.

Kampf gegen Foodwaste braucht gesellschaftliches Umdenken

Gemäss dem Aktionsplan des Bundes müsste die Lebensmittelverschwendung um 25 Prozent reduziert werden. Gesenkt wurden die vermeidbaren Lebensmittelabfälle bisher um knapp fünf Prozent, wie «Tischlein deck dich» weiter mitteilte.

Rund ein Drittel der Schweizer Lebensmittelverschwendung passiere im eigenen Haushalt, so Stähli. Im Kampf gegen Foodwaste sei ein gesellschaftliches Umdenken daher notwendig.