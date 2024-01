In der Stadt Luzern können Belästigungen neu gemeldet werden

Belästigungen und Übergriffe können in der Stadt Luzern ab sofort in einem Internetformular gemeldet werden.

Die Stadt will mit dem Online-Tool erreichen, dass Anfeindungen sichtbarer werden.

Dadurch soll die Prävention verbessert werden.

Feindliche Sprüche gegenüber Homosexuelle oder sexuelle Übergriffe an Frauen: Man wisse heute wenig, was wirklich passiere, sagte Stadtpräsident Beat Züsli (SP) an einer Medienkonferenz. Vieles beruhe, wenn es um das Thema sexistische und queerfeindliche Übergriffe und Belästigungen gehe, auf Annahmen.

Legende: Ob auf der Strasse oder in den eigenen vier Wänden: Belästigungen können in der Stadt Luzern in einem Internetforum gemeldet werden. imago/ Rolf Poss

Die Stadt übernahm für ihr Projekt «Luzern schaut hin» ein Meldeformular, das in Zürich und Bern bereits eingesetzt wird. Die Meldung eines Vorfalls entspricht nicht einer Anzeige bei der Polizei. Die Melderinnen und Melder erhalten aber Hinweise, wo sie Hilfe erhalten oder eine Anzeige machen könnten.