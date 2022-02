Ausgelöst wurden die rechtlichen Anpassungen durch Vorkommnisse in der Rhythmischen Gymnastik. Im Sommer und Herbst 2020 hatten ehemalige Kaderathletinnen in Medienbeiträgen von Einschüchterungen, Erniedrigungen und Misshandlungen am Nationalen Leistungszentrum des Schweizerischen Turnverbandes in Magglingen berichtet. Mit der Umsetzung der ethischen Grundsätze soll ein Kulturwandel im Schweizer Sport ausgelöst werden.