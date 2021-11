Die Massnahmen sind die Konsequenz aus einer Untersuchung, die Sportministerin Amherd nach Vorkommnissen in der Rhythmischen Gymnastik in Auftrag gegeben hatte. Im Sommer und Herbst 2020 hatten ehemalige Kaderathletinnen in Medienbeiträgen von Einschüchterungen, Erniedrigungen und Misshandlungen am Nationalen Leistungszentrum des Schweizerischen Turnverbandes in Magglingen berichtet.



Die Untersuchung der Zürcher Anwaltskanzlei Rudin Cantieni Rechtsanwälte AG kam in ihrem Bericht zum Schluss, «dass die bestehenden Strukturen in Bezug auf die Durchsetzung ethischer Grundsätze ungenügend sind». Für den Bund und den Dachverband des Schweizer Sports, Swiss Olympic, sind diese Schlussfolgerungen nun Grund genug, «einen Kulturwandel im Schweizer Sport auszulösen», wie es hiess.



Amherd hatte bereits im Vorfeld der neuen Regeln angekündigt, dass im Sport künftig die «Ethik» im Vordergrund stehen müsse – «und nicht die Medaillen». Ziel sei es in erster Linie, die Trainingskultur zu ändern, um Missstände zu verhindern. Es gehe nicht an, dass auf Kinder und junge Menschen in der Pubertät so unglaublich viel Druck ausgeübt werde, dass sie total verunsichert seien und kein Selbstvertrauen mehr hätten.