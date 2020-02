Im Abhörskandal um die Zuger Crypto AG ist ein wichtiges Dossier zum Fall im Bundesarchiv wieder aufgetaucht.

Das Dossier sei nach einer intensiven Suchaktion gefunden worden, sagte ein Sprecher des Bundesarchives gegenüber SRF.

Nachdem das Fedpol das Dossier zurückgegeben hatte, sei es im Bundesarchiv falsch abgelegt worden.

Es handelt sich dabei um ein wenige Millimeter dünnes Dossier.

In einer Mitteilung schreibt das Bundesarchiv, dass es die Suche nach dem Dossier in den letzten Monaten kontinuierlich ausgeweitet habe.

Bei dem Dossier handelt es sich um Akten der Bundespolizei zu einer früheren Untersuchung über die Zuger Firma. 2014 wollte die Redaktion der Sendung «Rundschau» darin Einsicht nehmen. Das Bundesamt für Polizei verweigerte die Einsicht und schickte das Dossier danach ans Bundesarchiv zurück. Beim Zurückstellen in das Archiv wurde es versehentlich in ein anderes Dossier und damit auch am falschen Standort abgelegt, so das Bundesarchiv. Das Dossier steht noch unter Schutzfrist.