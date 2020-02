Der Zuger Jo Lang sass ab 1982 zunächst für die Sozialistische Arbeiterpartei und ab 1986 für die Sozialistisch Grüne Alternative Zug im dortigen Stadtparlament. 1994 wechselte Lang in den Kantonsrat, von 2003 bis 2011 sass er im Nationalrat und politisierte dort in der grünen Fraktion. Auch war er einer der Mitgründer der Gruppe Schweiz ohne Armee (GsoA). Der Historiker hat sich in den vergangenen Jahrzenten intensiv mit Überwachung, Fichierung und der Schweiz als neutraler Staat auseinandergesetzt.

Mitte der 1990er-Jahre sei das Thema Crypto AG neben dem Rohstoffkonzern Glencore und dessen Gründer Marc Rich für ihn und seine politischen Zuger Mitstreiter eines der wichtigsten Themen gewesen, sagt Jo Lang. Damals sei die Firma aber vor allem wegen ihrer Zusammenarbeit mit fragwürdigen Regimes wie Südafrika oder Saudi-Arabien kritisiert worden.