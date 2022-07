In den Kantonen Thurgau und St. Gallen werden vermehrt E-Bikes gestohlen – auch an vermeintlich sicheren Orten.

«Warnung an Besitzerinnen und Besitzer teurer Fahrräder» – so titelt die Thurgauer Stadt Bischofszell im Gemeindeblatt und auf der Homepage. Innert Kürze seien fünf E-Bikes von öffentlichen Abstellplätzen am Bahnhof und beim Schwimmbad gestohlen worden, obwohl sie mit einem Schloss gesichert gewesen seien.

«Die Stadt bittet die Bevölkerung, die Augen offenzuhalten und Beobachtungen der Kantonspolizei zu melden», heisst es weiter.

Doch damit nicht genug. Die Stadt sieht sich gezwungen zu handeln. Sie wechselt das Schloss der Velo-Abstellanlage beim Bahnhof. Wie kann es sein, dass teure Elektrovelos trotz Schloss gestohlen werden– und womöglich sogar in einem abschliessbaren Raum abgestellt wurden?

Teure E-Bikes sind besonders beliebt

«Die meisten E-Bikes werden im Thurgau aus Tiefgaragen oder Kellern von Mehrfamilienhäusern gestohlen», sagt Matthias Graf von der Thurgauer Kantonspolizei. Das widerspricht der landläufigen Meinung, dass Velos vor allem in der Öffentlichkeit entwendet werden. Die Diebstähle haben System.

E-Bikes sind nicht nur bei der breiten Bevölkerung immer beliebter, sondern auch bei Dieben, ja sogar ganzen Diebesbanden. Hanspeter Krüsi von der Kantonspolizei St. Gallen: «E-Bikes sind sehr attraktiv für organisierte Banden. Solche Velos werden im grossen Stil gestohlen und dann wieder abgesetzt, oft im Ausland.»

Legende: Möglichst gut sichern, am besten mehrfach: So werden E-Bikes weniger gestohlen. Keystone

Diebe gehen gezielt auf teure E-Bikes, die als Ganzes oder auch als Einzelteile am meisten Geld einbringen. Und die Diebe wissen: Die teuren E-Bikes stehen nicht am Bahnhof, sondern im Keller oder in der Garage.

«Die Diebe warten bis das Garagentor aufgeht, schlüpfen hinein, verstecken sich und bereiten den Diebstahl vor. Dann warten sie, bis die Türe wieder aufgeht und transportieren das E-Bike mit einem Lieferwagen ab», schildert Krüsi.

Anzahl Diebstähle hat sich schweizweit verdoppelt

Im Kanton Thurgau wurden im Jahr 2021 351 E-Bikes gestohlen. Die Anzahl Diebstähle hat sich im Vergleich zu 2020 verdoppelt. Allein dieses Jahr wurden im Thurgau schon über 200 Fälle bei der Polizei gemeldet.

Doch nicht nur im Thurgau nimmt die Anzahl der E-Bike-Diebstähle zu, sondern in der ganzen Schweiz – so steht es in der aktuellsten Ausgabe der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) des Bundes. So wurden 2021 schweizweit knapp 9000 E-Bikes gestohlen, «dies entspricht einem sprunghaften Anstieg von plus 47 Prozent», heisst es in der Mitteilung zur PKS.

Dies hat zum einen damit zu tun, dass schlicht immer mehr E-Bikes verkauft und somit gefahren werden. Zum anderen aber tatsächlich auch damit, dass herkömmliche Velos nicht mehr so gefragt sind. Gestohlen werden sie jedenfalls immer weniger.