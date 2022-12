Die Inflation ist mit 3 Prozent in der Schweiz zwar deutlich tiefer als im Ausland, aber aus Sicht der Schweizerischen Nationalbank SNB noch immer zu hoch. Deshalb erhöht sie ihren Leitzins weiter und schliesst weitere Zinserhöhungen nicht aus. Im Kampf gegen die Inflation nimmt die SNB in Kauf, dass sich das Wirtschaftswachstum in der Schweiz weiter verlangsamt, auf noch ein halbes Prozent im nächsten Jahr. Das ist nachvollziehbar, denn eine hartnäckig erhöhte Inflation ist in der Regel schmerzhafter für eine Volkswirtschaft, als ein konjunktureller Abschwung.