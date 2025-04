In 16 Wasserbecken züchtet Swiss Shrimp seit 2018 Crevetten. Dies in einer 4000 Quadratmeter grossen Halle in Rheinfelden AG. Die Tiere leben in rund 30 Grad warmem Wasser. Dieses wird durch die Abwärme der nahen Saline erwärmt.

Swiss Shrimp will mit den Schweizer Crevetten eine Alternative zu den importierten Crevetten bieten. Denn diese kommen meistens aus Südostasien, werden dort mit viel Antibiotika produziert und danach tiefgefroren, bevor sie in die ganze Welt verschifft werden.

Swiss Shrimp beliefert Private und die Gastronomie in der Schweiz dagegen mit frischen Shrimps ohne Antibiotika. Die Shrimps aus Rheinfelden sind allerdings deutlich teurer als diejenigen aus Südostasien.