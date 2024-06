Per E-Mail teilen

Die Schweiz liegt in der neusten Ausgabe des «Gender Gap Reports» auf Platz 20. Das ist im Vergleich mit dem Vorjahr eine Verbesserung um einen Platz. Bei der wirtschaftlichen Teilhabe, der Chancengleichheit und im Bildungsbereich hat sich die Schweiz verbessert. Vor allem in der Bildung hat die Schweiz den Gender Gap gemäss dem Report zu 99.2 Prozent geschlossen.

Potenzial zur Verbesserung weist die Schweiz in der politischen Teilhabe auf. Zwar liegt die Schweiz global gesehen auf Rang 19, aber dennoch sind Frauen den Männern in den anderen untersuchten Bereichen besser gleichgestellt. Die historisch geringe Anzahl an Bundespräsidentinnen schlägt neben der Anzahl der Frauen im Parlament negativ zu Buche.

Internationale Vorbilder

An der internationalen Spitze finden sich drei nordische Länder Europas. Island bleibt unverändert auf Platz eins. Finnland hat sich an Norwegen vorbeigeschoben und steht neu auf dem zweiten Platz.

1. Island 2. Finnland 3. Norwegen 4. Neuseeland 5. Schweden 6. Nicaragua 7. Deutschland 8. Namibia 9. Irland 10. Spanien 19. Schweiz

Ganz hinten in der Rangliste der 146 untersuchten Länder steht Sudan. Allgemein steht es gemäss dem Report des Weltwirtschaftsforums schlecht um die Geschlechtergleichstellung in der Region Naher Osten und Nordafrika.

Legende: Am internationalen Frauentag kam es am 9. März zu Demonstrationen in der Schweiz. Keystone/Gaetan Bally

Weltweit gesehen ist der Gender Gap im Bereich Gesundheit am kleinsten geworden. Dieser ist zu 96 Prozent geschlossen, gefolgt von der Bildung (94.9 Prozent).

Wie in der Schweiz liegt auch global der grösste Nachholbedarf bei der politischen Teilnahme. Dort ist der Geschlechterunterschied zwischen Frau und Mann nicht einmal zu einem Viertel geschlossen.