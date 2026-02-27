Das Schweizer Stimmvolk kann voraussichtlich über die sogenannte «Lebens­mittel­schutzinitiative» abstimmen.

Diese ist mit 137'000 Unterschriften bei der Bundeskanzlei in Bern eingereicht worden.

Das teilt das Initiativ-Komitee mit. Für eine Abstimmung sind 100'000 gültige Unterschriften nötig.

Die Initiative fordert unter anderem, dass gentechnisch veränderte Lebensmittel in der Schweiz speziell geprüft und gekennzeichnet werden müssen. Sie soll das sogenannte Gentech-Moratorium ablösen. Dieses regelt den Umgang mit Gentechnik. Das Parlament hat es mehrfach verlängert, zuletzt bis ins Jahr 2030.

Legende: Hinter der Lebensmittelschutz-Initiative steht der Verein für gentechnik-freie Lebensmittel. KEYSTONE/Dominic Favre

