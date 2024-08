Hoch über den Dächern von Zürich, im 35. Stock des Prime Tower, mischt Lukas Zingerle Drinks für seine Gäste. Und diese enthalten immer häufiger keinen Alkohol. «Wir verkaufen mittlerweile rund 40 Prozent alkoholfreie Cocktails – Tendenz steigend», sagt der Bar-Manager der Clouds-Bar.

Dementsprechend wurde auch das Angebot angepasst. Fast die Hälfte aller Cocktails auf der Getränkekarte sind hier ohne Alkohol. Merken tut man dies aber kaum. «Weil die Produkte mittlerweile auf einem so hohen Niveau sind, kann man den Unterschied kaum mehr herausschmecken», sagt Barmanager Zingerle.

1 / 2 Legende: Lukas Zingerle mischt in der Clouds-Bar mischt immer häufiger alkoholfreie Cocktails. SRF/Nicolas Hofmänner 2 / 2 Legende: Rund 2500 alkoholfreie Cocktails gehen hier pro Monat über den Tresen. SRF/Nicolas Hofmänner

Dies sei auch einer der Hauptgründe, weshalb alkoholfreie Cocktails bei den Gästen immer beliebter würden, glaubt Pascal Rothmund, Geschäftsführer des Restaurants Clouds im Zürcher Prime Tower. «Ein weiterer Grund ist das gestiegene Gesundheitsbewusstsein der Gäste.» Die Statistik zeigt, dass der Anteil der Personen mit täglichem Konsum von Alkohol seit 1992 stetig abgenommen hat.

Grossverteiler haben alkoholfreies Sortiment ausgebaut

Dass der Alkoholkonsum im Wandel ist, zeigen auch die Zahlen der Schweizer Detailhändler. Coop teilt mit, dass alkoholfreie Alternativen zu Bier, Wein oder Spirituosen immer beliebter würden.

Das Angebot habe man dementsprechend ausgebaut. Ähnlich tönt es auch von der Konkurrentin Migros, die einen solchen Trend seit ein bis zwei Jahren beobachte, heisst es auf Anfrage.

Besonders stark zeigt sich diese Entwicklung beim Verkauf von alkoholfreiem Bier. Die alkoholfreien Sorten werden für die Schweizer Brauereien immer wichtiger. Der Anteil der alkoholfreien Biere am Gesamtabsatz hat deutlich zugenommen.

Brauereien passten sich diesem Trend an. Entsprechend grösser ist nun die Auswahl an alkoholfreien Bieren auf dem Markt: Nicht mehr nur Lagerbier, sondern Weizen, IPA oder bittere und fruchtige Varianten werden angeboten. Und auch bei den Spirituosen tut sich was. So haben sich neue Firmen auf die Herstellung von alkoholfreien Alternativen spezialisiert. So etwa die Firma Rebels 0.0%. Das Schweizer Start-up berichtet von einem starken Wachstum in den letzten 12 Monaten.

Alkoholfreier Gin, Whiskey oder Amaretto

Im Sortiment von Rebels 0.0% findet man etwa Alternativen zu Whiskey, Gin oder Amaretto. Im Gegensatz zu alkoholfreiem Bier oder Wein, die noch Restalkohol enthalten, seien ihre Getränke komplett ohne Alkohol, sagt Janick Planzer, Mitgründer von Rebels 0.0%.

Legende: Der Amaretto oder Gin von Rebels 0.0% enthält rein gar keinen Alkohol, schmeckt aber täuschend ähnlich. SRF/Nicolas Hofmänner

Und das ist die grosse Herausforderung in der Herstellung. Denn Alkohol ist ein guter Geschmacksträger. «Wir filtern komplexe Aromen aus den Rohstoffen heraus, die dann ein möglichst ähnliches Geschmackserlebnis erzeugen.» Und diese alkoholfreien Alternativen zu Spirituosen kommen offenbar gut an.

Seit Corona habe das Gesundheitsbewusstsein zugenommen, stellt Janick Planzer fest. «Insbesondere die jüngere Generation hat stärker das Bedürfnis, weniger Alkohol zu konsumieren oder sogar ganz darauf zu verzichten.»