Schweiz reagiert auf US-Zölle: Das sind die ersten Massnahmen

Der Bundesrat verzichtet vorerst auf Gegenzölle, um zusätzliche Belastungen für die Schweizer Wirtschaft zu vermeiden. Stattdessen setzt er auf gezielte Entlastungen und Sofortmassnahmen:

Unternehmen, die direkt oder indirekt von den Zöllen betroffen sind, können auf KAE zurückgreifen. Das SECO prüft administrative Erleichterungen bei der Abwicklung und Auszahlung. Verlängerung der KAE-Bezugsdauer: Eine parlamentarische Initiative sieht vor, die Höchstdauer innerhalb von 24 Monaten von 18 auf 24 Monate zu erhöhen. Der Bundesrat wird dazu bald Stellung nehmen.

Switzerland Global Enterprise, die offizielle Organisation zur Förderung der Aussenwirtschaft der Schweiz und Liechtensteins, setzt Sofortmassnahmen wie Helpdesk und Webinare fort. Weitere Unterstützungsangebote sind in Prüfung. Regulierungsentlastung: Der Bundesrat will bei bestehenden Regulierungen den Handlungsspielraum ausschöpfen, um Unternehmen zu entlasten. Die zuständigen Departemente arbeiten bereits an konkreten Vorschlägen.

Zudem setzt die Schweiz verstärkt auf die Diversifizierung ihrer Handelsbeziehungen, um sich langfristig unabhängiger von einzelnen Partnern wie den USA zu machen.