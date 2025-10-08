Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat die Finalisten des Gestaltungswettbewerbs für die neue Banknotenserie nominiert.

In der letzten Wettbewerbsstufe stehen sechs Gestalterinnen und Gestalter.

Zwischen dem 13. August und dem 7. September 2025 haben laut SNB über 100'000 Personen an der Meinungsumfrage zu den Banknotenentwürfen teilgenommen. In der letzten Wettbewerbsstufe werden demnach die mögliche Zusammenarbeit mit den Gestalterinnen und Gestaltern sowie kommerzielle Aspekte evaluiert. Ins Finale geschafft haben es die Entwürfe B, G, H, J, K und L.

Die Finalisten des Wettbewerbs für neues Banknoten-Design

Konzept B: Norr Design AG.

Konzept G: Skala Design GmbH.

Konzept H: Studio Marcus Kraft.

Konzept J: Emphase Sàrl.

Konzept K: Custer Waller Sagl.

Konzept L: Maxitype Sàrl.

Die Gewinnerin oder den Gewinner des Gestaltungswettbewerbs werde im ersten Quartal 2026 bekanntgegeben, schreibt die SNB in einer Mitteilung. Danach beginne die gestalterische Weiterentwicklung der Entwürfe. Das endgültige Design der Banknoten kann sich noch deutlich von den eingereichten Entwürfen unterscheiden.

Die Nationalbank erwartet, dass die neuen Banknoten frühestens Anfang der 2030er-Jahre ausgegeben werden.