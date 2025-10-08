 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Gestaltungswettbewerb der SNB Finalisten für die neue Banknotenserie sind bekannt

08.10.2025, 10:37

Teilen
  • Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat die Finalisten des Gestaltungswettbewerbs für die neue Banknotenserie nominiert.
  • In der letzten Wettbewerbsstufe stehen sechs Gestalterinnen und Gestalter.

Zwischen dem 13. August und dem 7. September 2025 haben laut SNB über 100'000 Personen an der Meinungsumfrage zu den Banknotenentwürfen teilgenommen. In der letzten Wettbewerbsstufe werden demnach die mögliche Zusammenarbeit mit den Gestalterinnen und Gestaltern sowie kommerzielle Aspekte evaluiert. Ins Finale geschafft haben es die Entwürfe B, G, H, J, K und L.

Die Finalisten des Wettbewerbs für neues Banknoten-Design

Bildergalerie überspringen
  • Bild 1 von 6. Konzept B: Norr Design AG. Bildquelle: SNB.
    Verschiedene Schweizer Franken Banknoten in unterschiedlichen Farben.
  • Bild 2 von 6. Konzept G: Skala Design GmbH. Bildquelle: SNB.
    Collage von farbenfrohen Schweizer Banknoten.
  • Bild 3 von 6. Konzept H: Studio Marcus Kraft. Bildquelle: SNB.
    Verschiedene farbige Banknoten mit mineralischen Motiven und Zahlenwerten.
  • Bild 4 von 6. Konzept J: Emphase Sàrl. Bildquelle: SNB.
    Vorder- und Rückseite der Schweizer Frankenbanknoten von 10 bis 1000.
  • Bild 5 von 6. Konzept K: Custer Waller Sagl. Bildquelle: SNB.
    Vorder- und Rückseite von Schweizer Banknoten in verschiedenen Farben.
  • Bild 6 von 6. Konzept L: Maxitype Sàrl. Bildquelle: SNB.
    Vorder- und Rückseite der Schweizer Banknotenserie.
Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Die Gewinnerin oder den Gewinner des Gestaltungswettbewerbs werde im ersten Quartal 2026 bekanntgegeben, schreibt die SNB in einer Mitteilung. Danach beginne die gestalterische Weiterentwicklung der Entwürfe. Das endgültige Design der Banknoten kann sich noch deutlich von den eingereichten Entwürfen unterscheiden.

Die Nationalbank erwartet, dass die neuen Banknoten frühestens Anfang der 2030er-Jahre ausgegeben werden.

Wer entscheidet?

Box aufklappen Box zuklappen

Die Entscheidung basiert auf den Ergebnissen der Bevölkerungsumfrage sowie auf der Beurteilung durch einen Beirat, der sich aus externen Fachpersonen zusammensetzt. Gestützt auf das Organisationsreglement der SNB wird der Bankrat schliesslich über die Gestaltung der Banknoten entscheiden.

SRF 4 News, 8.10.2025, 11 Uhr ; 

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)