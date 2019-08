An der katholischen Kantonssekundarschule «Flade» in St. Gallen werden neben gemischten Klassen auch geschlechtergetrennte Klassen unterrichtet. Bezüglich der Maturitätsquote lägen diese tendenziell über dem Durchschnitt, sagt Schulratspräsidentin Margrit Stadler. «Ich möchte aber darauf verzichten, genaue Zahlen zu nennen. Denn es spielen weitere Sonderfaktoren eine Rolle, welche die gute Leistung begünstigen: Im Umfeld unserer Schule haben wir häufig bildungsnahe Eltern, die sich bewusst für unsere Schule und unser Profil entscheiden. Zu uns kommen also Schülerinnen und Schüler, die hierhin möchten, und die Eltern haben, die hinter dem Entscheid stehen.»