Erstmals seit der Gründung der drei Ehrengesellschaften («drei E») im 14. Jahrhundert werden zwei Frauen aufgenommen.

Die Namen der beiden werden am Feiertag «Vogel Gryff» am 13. Januar 2026 offiziell bekannt gegeben.

Vorausgegangen war politischer Druck in der Basler Bürgergemeinde, die die Aufsicht über die Zünfte und die «drei E» innehat.

Die drei Ehrengesellschaften zum Rebhaus, zum Hären und zum Greifen wollen die Frauenwahl, die mehrere Quellen gegenüber SRF anonym angekündigt haben, vorab noch nicht bestätigen. Publik gemacht werden soll sie im Rahmen des Feiertags «Vogel Gryff» mit viel Publikum. Nach einer Flossfahrt mit Böllerschüssen tanzen dann jeweils die historisch kostümierten Figuren der «drei E» – Leu, Wild Ma und Vogel Gryff – durch die Kleinbasler Strassen.

Legende: Am ältesten Fest in Basel, dem «Vogel Gryff», tanzen jeweils (hier im Januar 2025) die drei Figuren der Kleinbasler Ehrengesellschaften auch auf der Mittleren Brücke – und zeigen dem Grossbasel dabei konsequent den Rücken. Keystone/Georgios Kefalas

Schon die Bewerbung der beiden Frauen hatte vor zwei Jahren Wellen geworfen am Rheinknie – ihre Namen sind dennoch bis heute nicht an die breite Öffentlichkeit durchgesickert. 2022 hatten die «drei E» von einer «epochalen Zeitenwende» geschrieben, als sie ankündigten, dass Frauen aufgenommen werden könnten. Die internen Reaktionen fielen damals gemischt aus.

Gesellschaftlicher Druck

Freiwillig gingen die Ehrengesellschaften diesen Schritt nicht: In der Bürgergemeinde hatte Kritik zugenommen, eine staatliche Institution wie diese dürfe keine solche Geschlechterdiskriminierung zulassen. Rechtsgutachten unterstützten diese Einschätzung. Die «drei E» passten daher 2021 ihre Reglemente an, noch bevor die Bürgergemeinde 2022 die Zunftordnung aktualisierte.

Die Plätze in den «drei E» sind limitiert; so kann nur jemand aufgenommen werden, wenn jemand austritt oder stirbt. Voraussetzung ist das Basler Bürgerrecht. Wer sich bewirbt, muss also warten.

Legende: Beim traditionellen «Gryffe-Mähli» tanzen die Figuren der «drei E» vor den Mitgliedern in geschlossenem Rahmen – hier 2008 noch ausschliesslich Männer. Keystone/Patrick Straub

Bei manchen Basler Zünften, die einst Berufsorganisationen mit einer Art Verbandsfunktion waren, wurden schon viel früher Frauen aufgenommen. Vier der insgesamt zwanzig Basler Zünfte verstanden sich zuletzt als exklusive Männerorganisationen; eine davon nahm jedoch 2025 ebenfalls erste Frauen auf.

Von der Verteidigung zum Netzwerk

Die «drei E» gingen aus Zusammenschlüssen der Kleinbasler Bürger im Mittelalter hervor. Sie nahmen im rechtsufrigen Teil der Stadt gesellschaftliche und öffentliche Aufgaben wahr. Heute sind die «drei E» wichtige Networking-Verbände.

Der Brauch des «Vogel Gryff» – laut Kanton «das älteste überlieferte Brauchtum Basels und der Schweiz» – entstand aus den einst jährlichen Waffeninspektionen. Gross- und Kleinbasel wurden mit dem Bau der ersten Rheinbrücke im Jahr 1225 verbunden, worauf das Kleinbasel boomte.