Pendler in Basel staunten über einen Zug mit der Aufschrift «Hogwarts Express».

Der Lokführer wollte mit der Aktion offenbar «den Menschen ein Lächeln schenken» – inspiriert von der Zauberwelt von Harry Potter.

Kurz vor Abfahrt verschwand der Zauber wieder.

Am Montagmorgen staunten Pendler und Pendlerinnen am Bahnhof Basel: Der Zug, den sie besteigen wollten, war angeschrieben mit «Hogwarts Express». Eine Anspielung auf den Zug aus der Fantasy-Reihe «Harry Potter» der britischen Autorin J.K. Rowling.

Lokführer wollte ein Lächeln schenken

Eine Instagram-Userin hat den Moment festgehalten und meint: «Basel ist der neue Kings Cross.»

Ein Kommentar des Lokführers unter dem Instagram-Post gab Aufschluss über den Vorfall. Er wollte den Menschen damit lediglich ein Lächeln ins Gesicht zaubern, ganz nach dem Motto der Hogwarts Schule für Hexerei und Zauberei.

Kurzer Zauber

Für die Menschen, die nicht mit den Harry Potter-Werken vertraut sind, dürfte die Aktion für einige Verwirrung gesorgt haben.

Rechtzeitig zur Abfahrt des Zugs war die Anschrift dann wieder normal und der Zauber vorbei.