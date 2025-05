Nach dem riesigen Gletscherabbruch in Blatten haben der Führungsstab und die Bundesräte Rösti und Pfister die Bevölkerung informiert. Ein Überblick.

Gletscherabbruch in Blatten

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Das ist passiert: In Blatten im Lötschental VS ist es zum grossen Gletscherabbruch gekommen. Das von den Experten befürchtete Grossereignis traf ein: Eine gigantische Lawine aus Eis, Schlamm und Geröll hat einen grossen Teil des Dorfes unter sich begraben. Zahlreiche Häuser wurden zerstört. Menschen kamen nicht zu Schaden – jedoch wird eine Person vermisst.

Der Berg- und Gletscherabbruch in Blatten im Lötschental

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 15. Das auf den Birchgletscher gestürzte Felsmaterial hat den Gletscher nach unten gedrückt. Am Mittwochnachmittag brach das aufgetürmte Material ins Tal. Bildquelle: SRF. 1 / 15 Legende: Das auf den Birchgletscher gestürzte Felsmaterial hat den Gletscher nach unten gedrückt. Am Mittwochnachmittag brach das aufgetürmte Material ins Tal. SRF

Bild 2 von 15. Im Talgrund fliesst der Bergsturz talauswärts und eine riesige Staubwolke steigt über Blatten auf. Bildquelle: SRF. 2 / 15 Legende: Im Talgrund fliesst der Bergsturz talauswärts und eine riesige Staubwolke steigt über Blatten auf. SRF

Bild 3 von 15. Nach dem Abbruch steigt eine Staubwolke aus dem Talgrund und wälzt sich bis über die Lauchernalp (Fotostandort) ins Lötschental. Bildquelle: SRF. 3 / 15 Legende: Nach dem Abbruch steigt eine Staubwolke aus dem Talgrund und wälzt sich bis über die Lauchernalp (Fotostandort) ins Lötschental. SRF

Bild 4 von 15. Nach dem Absturz füllt eine riesige Staubwolke das hintere Lötschental über der Gemeinde Blatten auf. Blick nach Osten von Wiler Richtung Langgletscher. Bildquelle: SRF. 4 / 15 Legende: Nach dem Absturz füllt eine riesige Staubwolke das hintere Lötschental über der Gemeinde Blatten auf. Blick nach Osten von Wiler Richtung Langgletscher. SRF

Bild 5 von 15. Der Schuttkegel im hinteren Lötschental: Blick Richtung Fafleralp und dem Langgletscher. Bildquelle: SRF. 5 / 15 Legende: Der Schuttkegel im hinteren Lötschental: Blick Richtung Fafleralp und dem Langgletscher. SRF

Bild 6 von 15. Nachdem sich der Staub gelichtet hat, türmt sich meterhoch Absturzmaterial aus Schutt, Felsen, Bäumen und Gletschereis westlich des Dorfes Blatten auf. Blick von Wiler Richtung Südost. Bildquelle: SRF . 6 / 15 Legende: Nachdem sich der Staub gelichtet hat, türmt sich meterhoch Absturzmaterial aus Schutt, Felsen, Bäumen und Gletschereis westlich des Dorfes Blatten auf. Blick von Wiler Richtung Südost. SRF

Bild 7 von 15. Der Schuttkegel unter dem Birchgletscher, mit dem südlichen Dorfrand von Blatten am linken Bildrand und der Lötschentalstrasse. Bildquelle: SRF. 7 / 15 Legende: Der Schuttkegel unter dem Birchgletscher, mit dem südlichen Dorfrand von Blatten am linken Bildrand und der Lötschentalstrasse. SRF

Bild 8 von 15. Die Schuttmassen am südwestlichen Dorfrand mit der Faflerstrasse und der Lonza in der Bildmitte. Bildquelle: SRF. 8 / 15 Legende: Die Schuttmassen am südwestlichen Dorfrand mit der Faflerstrasse und der Lonza in der Bildmitte. SRF

Bild 9 von 15. Der Schuttkegel hat den südwestlichen Teil des Dorfes Blatten zerstört, die Faflerstrasse und die Lonza verschüttet. Bildquelle: SRF. 9 / 15 Legende: Der Schuttkegel hat den südwestlichen Teil des Dorfes Blatten zerstört, die Faflerstrasse und die Lonza verschüttet. SRF

Bild 10 von 15. Unvorstellbare Schuttmassen sind auf das Dorf Blatten niedergegangen. Bildquelle: SRF. 10 / 15 Legende: Unvorstellbare Schuttmassen sind auf das Dorf Blatten niedergegangen. SRF

Bild 11 von 15. Was der Berg- und Gletscherabsturz nicht zerstört hat, ist dem steigenden Wasserspiegel der Lonza ausgeliefert. Bildquelle: SRF. 11 / 15 Legende: Was der Berg- und Gletscherabsturz nicht zerstört hat, ist dem steigenden Wasserspiegel der Lonza ausgeliefert. SRF

Bild 12 von 15. Laut dem regionalen Führungsstab hat es sich beim Absturz am Nachmittag um das befürchtete Grossereignis gehandelt. Bildquelle: keystone / JEAN-CHRISTOPHE BOTT. 12 / 15 Legende: Laut dem regionalen Führungsstab hat es sich beim Absturz am Nachmittag um das befürchtete Grossereignis gehandelt. keystone / JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Bild 13 von 15. Einige Menschen haben den Abbruch mit etwas Sicherheitsabstand verfolgt. Bildquelle: KEYSTONE/Jean-Christophe Bott. 13 / 15 Legende: Einige Menschen haben den Abbruch mit etwas Sicherheitsabstand verfolgt. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Bild 14 von 15. Bereits am Mittwochmorgen traf Geröll auf den Fluss Lonza. Bildquelle: SRF. 14 / 15 Legende: Bereits am Mittwochmorgen traf Geröll auf den Fluss Lonza. SRF

Bild 15 von 15. Am Mittwochmorgen ist ein erster Murgang über den Lawinenleitdamm gelangt. Bildquelle: SRF. 15 / 15 Legende: Am Mittwochmorgen ist ein erster Murgang über den Lawinenleitdamm gelangt. SRF Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Das sagt der Gemeindepräsident: Zuerst wolle er sich an die Bevölkerung wenden, sagt Matthias Bellwald. «Das Unvorstellbare ist eingetroffen, das sichtbare Dorf haben wir verloren. Ich bin froh, konnten wir die Menschen evakuieren. Wir haben das Dorf verloren, aber nicht das Herz», so der Gemeindepräsident in seiner emotionalen Ansprache. Alle Beteiligten würden das Menschenmögliche machen, damit Blatten wieder eine Zukunft habe.

Das sagt der Chef der Dienstelle für Naturgefahren: Seit zwei Wochen habe man die Geschehnisse am Berg ganz genau beobachtet. Nun sei es zum Worst-Case-Szenario gekommen, so Raphaël Mayoraz. «Mit dem Gletscher ist alles heruntergekommen. Das ist beispiellos in der Geschichte.» Man könne noch nicht ganz sicher sein, dass effektiv alles heruntergekommen sei und nichts mehr oben liegt. Derzeit gehe man aber davon aus.

Das sagen Bundesrat Rösti und Pfister: «Die Natur ist stärker als der Mensch», sagt Rösti. Seine Gedanken seien bei den Menschen von Blatten. «Von Seiten des Bundesrates gilt es, Trost zu spenden, aber auch Zuversicht für die Zukunft.» Der Bund wolle im Rahmen der Zusammenarbeit alles tun, damit solch eine Zukunft realistisch sei. Bundesrat Martin Pfister ergänzt: «Die Armee ist unterwegs ins Lötschental. Alles, was sie benötigen, werden wir zur Verfügung stellen.» Es sei wichtig, dass das Tal eine Perspektive habe und darum werde man sich auch kümmern und bemühen, schliesst Pfister.

Legende: Die beiden Bundesräte Martin Pfister und Albert Rösti haben an der Medienkonferenz der Bevölkerung von Blatten Mut zugesprochen. Keystone/ Jean-Christophe Bott

So wird die Armee Blatten unterstützen: «Im Moment ist ein Voraus-Detachement unterwegs. Es wird heute Abend prüfen, welche Einsätze die Armee leisten kann», sagt Pfister gegenüber SRF. Die Truppe selbst sei auch unterwegs und mache sich bereit für Einsätze. «Denkbar sind Wassertransporte, um das Wasser der Lonza abzuführen oder auch Sicherheits- oder gar Führungsunterstützung», so Pfister. Der Bundesrat werde in den nächsten Tagen prüfen, wie er weitere Hilfe leisten könne.

Die Gefahr vom Fluss Lonza: Die Schuttmasse hat einen Teil des Flusses zugeschüttet. Nun staut sich Wasser an. Derzeit beobachtet man das, sagt Raphaël Mayoraz, Chef Dienststelle für Naturgefahren des Kanton Wallis. Ein Murgang sei praktisch ausgeschlossen, es könne zu Überschwemmungen kommen. Mit den Gemeinden Gampel-Bratsch und Steg-Hohtenn stehe man im Kontakt, die anderen Dörfer im Lötschental (Wiler, Kippel, Ferden) lägen aber höher, oberhalb der Lonza.

So wird der Kanton Blatten unterstützen Box aufklappen Box zuklappen Der Kanton Wallis sei zur Unterstützung da, sagt Staatsrat Stéphane Ganzer. Die Gemeinde frage beim Kanton an, was sie benötige. «Dann gibt es eine zweite Phase, in der wir helfen können.» So werde der Kanton später auch auf der sozialen und wirtschaftlichen Ebene unterstützen. Aber alles müsse im Verlauf der Zeit evaluiert werden.

So geht es für die Bewohner von Blatten weiter: Man werde nun die Bedürfnisse der Bevölkerung abklären, sagt Matthias Ebener, Informationschef des Führungsstabs. Dann werde man sich um die Wohnsituation kümmern. Man sei diesbezüglich schon verstärkt mit den Blatterinnen und Blattern in Kontakt. Für die Bevölkerung sei zudem ein Care Team eingetroffen, welches den Bewohnerinnen und Bewohnern zur Seite stehen wird, so Ebener. Derzeit sei auch noch nicht ausgeschlossen, dass es zu weiteren Evakuationen kommen wird, ergänzt Raphaël Mayoraz.