Die Schweizer müssen den Spitzenplatz als reichste Einwohner der Welt abgeben.

Neu sind die US-Amerikaner die Nummer eins. Dies geht aus dem Vermögensreport des Versicherers Allianz hervor.

Auf Platz drei haben die Schweizer jedoch immer noch einen beträchtlichen Vorsprung.

Im Schnitt besitzt jede Person in der Schweiz netto ein Vermögen von rund 191'100 Franken. Das sind 1.5 Prozent weniger als im Vorjahr, wie aus dem «Global Wealth Report, Link öffnet in einem neuen Fenster» des Versicherers Allianz hervorgeht. 2018 wurde noch ein Plus von 7.6 Prozent erzielt.

Grosser Abstand auf die Nachbarn

Von den 53 untersuchten Ländern liegt die Schweiz damit nur noch an zweiter Stelle. An der Spitze des Rankings wurden sie wieder von den US-Amerikanern abgelöst, die durchschnittlich knapp 202'800 Franken auf der hohen Kante haben. Als Grund dafür nennt Allianz allerdings insbesondere den stärkeren Dollar.

Zu den drittplatzierten Singapurern, die auf ca. 110'400 Franken kommen, besteht bereits ein beträchtlicher Abstand. Die Deutschen folgen mit rund 58'200 Franken erst auf Rang 18.