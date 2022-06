Erste Reaktionen auf die bundesrätlichen Vorschläge gehen weit auseinander: So wünscht sich etwa die entwicklungspolitische Organisation Alliance Süd, dass die Mehreinnahmen vollständig an den Bund gehen. Das Geld soll sodann in die ärmeren Länder zurückfliessen im Sinne der Steuergerechtigkeit. Der Wirtschaftsdachverband Economiesuisse seinerseits begrüsst zwar Vorschlag und Vorgehen, allerdings müssten alle Mehreinnahmen «sachgerecht» ausschliesslich an die Kantone gehen.